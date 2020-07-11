Парад зіркових помилок і несподіваний розгром у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Челсі

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед на власному полі розгромив лондонський Челсі. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Попри перевагу гостей у володінні м'ячем, більше напруги виникало саме біля воріт лондонців. Як наслідок, "клинки" забили двічі ще до перерви.

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Спочатку Девід Макголдрік скористався сейвом Кепи перед собою після рикошету й добив м'яч у ворота. А на 33-й хвилині Олівер Макберні головою замкнув навіс Стівенса після флангової комбінації.

У другому таймі Челсі спробував зламати хід поєдинку, але проґавив результативну атаку Юнайтед. На 77-й хвилині Рюдігер на тарілочці виклав пас під удар Макголдріку, й ірландець спокійно розстріляв кіпера та оформив дубль.

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