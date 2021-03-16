Лемпард вчетверте став батьком – після "хет-трику" доньок нарешті народився син
12:04 - Читать на русском
Легенда Челсі та збірної Англії Френк Лемпард не втомлюється розширювати свою сім'ю.
Дружина Крістін народила культовому диспетчеру першого сина. Френк поділився щасливою новиною у Instagram.
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Хлопчика назвали Фредеріком (Фредді). Це вже четверта дитина Лемпарда після "хет-трику" доньок. Від колишньої нареченої Елени Рівас залишилися Луна (2005 року народження) та Ісла (2007-го), а нинішня дружина Крістін "дебютувала" з Патрісії у 2018-му.
Нагадаємо, у січні Лемпарда звільнили з посади головного тренера Челсі через незадовільні результати.
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