"Немає слів, щоб описати цей момент. Починається новий етап в моєму житті. І з ним приходить велика відповідальність. Протягом 30 років свого життя я завжди ловила себе на думці, що колись настане цей момент. Ну, ось і я, з цим безмірним щастям всередині мене", – написала Локс у своєму Instagram.

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Зазначимо, що 44-річний Роналдо проживає зі своєю дівчиною в Мадриді з 2015 року, та обіймає посаду президента Вальядоліда. Дворазовий чемпіон світу також є батьком 20-річного Рональда, 15-річного Александра, 12-річної Марії Софії і 10-річної Марії Аліси – всі діти від попередніх стосунків.

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