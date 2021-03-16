Жена Кристин родила культовому диспетчеру первого сына. Фрэнк поделился счастливой новостью в Instagram.

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Мальчика назвали Фредериком (Фредди). Это уже четвертый ребенок Лэмпарда после "хет-трика" дочек. От бывшей невесты Елены Ривас остались Луна (2005 года рождения) и Исла (2007-го), а нынешняя жена Кристин "дебютировала" с Патрисии в 2018-м.

Напомним, в январе Лэмпарда уволили с поста главного тренера Челси из-за неудовлетворительных результатов.

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