Лемпард в захваті від виступу своїх молодих гравців у матчі проти Вулверхемптона

Головний тренер Челсі виділив молодих виконавців, які принесли розгромну перемогу над Вулверхемптоном у 5 турі АПЛ.

"Сьогодні Абрахам забив три різні голи і всі – в своєму стилі: один після дещо незграбної обробки, другий – хорошим ударом головою і ще один, чудово пробивши з правої ноги.

Йому необхідно продовжувати в тому ж дусі. Він повинен зберігати голод до голів, і я знаю, що так і буде. Проте йому не можна спочивати на лаврах, оскільки попереду ще багато роботи.

Шедевральний гол та історичне досягнення Абрахама у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Челсі – 2:5

Томорі комфортно в цій ролі, я працював з ним протягом усього минулого року. Однак я й подумати не міг, що він здатен на такі удари. Це стало для мене справжнім сюрпризом.

Вже на початку минулого сезону він показував хороший рівень для молодого гравця. Я радий, що він набирається впевненості і демонструє чудовий спортивний характер на полі.

Він може підтримувати атаки, володіє хорошою швидкістю, швидко відновлюється і вдало виконує свої функції в обороні. Я захоплений його сьогоднішньою грою і впевнений, що вона додасть йому потужний заряд упевненості", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

Челсі розгромив Вулверхемптон, Тоттенхем знищив Крістал Пелас: 5-й тур АПЛ, матчі суботи

Нагадаємо, всі п'ять голів лондонців у матчі з "вовками" забили молоді виконавці – хет-трик Абрахама і м'ячі Томорі та Маунта.