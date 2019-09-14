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Шедевральний гол та історичне досягнення Абрахама у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Челсі – 2:5

21:42 62 Читать на русском
Шедевральний гол та історичне досягнення Абрахама у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Челсі – 2:5
Вулверхемптон – Челсі – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Челсі

Челсі виявився сильнішим у гольовій перестрілці з Вулверхемптоном в рамках 5-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вулверхемптон – Челсі.

69’ Таммі Абрахам
85’ Патрік Кутроне
 
Фікайо Томорі 31’
Таммі Абрахам 34’
Таммі Абрахам 41’
Таммі Абрахам 56’
Мейсон Маунт 90+6’
31’ Фікайо Томорі
34’ Таммі Абрахам
41’ Таммі Абрахам
56’ Таммі Абрахам
69’ Таммі Абрахам
85’ Патрік Кутроне
90+6’ Мейсон Маунт

Челсі градом голів засипав господарів. Лондонці йшли на перерву з перевагою у три м'ячі, два з яких забив молодий форвард "синіх" Таммі Абрахам.

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В другому таймі Таммі продовжив свою феєрію, забивши третій гол, але і цього йому виявилось мало. Абрахам відзначився і четвертим голом, проте у свої ворота. Варто відзначити, що Таммі став першим гравцем в історії АПЛ, який відзначився хет-триком і автоголом в одному матчі.

Перед фінальним свистком суперники ще раз обмінялись голами – 2:5.

Перемога зафіксувала Челсі на 6-й сходинці. Вулверхемптон – 19-й.

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