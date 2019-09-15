Лэмпард в восторге от выступления своих молодых игроков в матче против Вулверхэмптона

Главный тренер Челси выделил молодых исполнителей, которые принесли крупную победу над Вулверхэмптоном в 5 туре АПЛ.

"Сегодня Абрахам забил три раных гола и все – в своем стиле: один после несколько неуклюжей обработки, второй – хорошим ударом головой и еще один, прекрасно пробив с правой ноги.

Ему необходимо продолжать в том же духе. Он должен хранить голод к голам, и я знаю, что так и будет. Однако ему нельзя почивать на лаврах, поскольку впереди еще много работы.

Шедевральный гол и историческое достижение Абрахама в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Челси – 2:5

Томори комфортно в этой роли, я работал с ним в течение всего прошлого года. Однако я и подумать не мог, что он способен на такие удары. Это стало для меня настоящим сюрпризом.

Уже в начале прошлого сезона он показывал хороший уровень для молодого игрока. Я рад, что он набирается уверенности и демонстрирует великолепный спортивный характер на поле.

Он может поддерживать атаки, обладает хорошей скоростью, быстро восстанавливается и удачно выполняет свои функции в обороне. Я восхищен его сегодняшней игрой и уверен, что она придаст ему мощный заряд уверенности", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

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Напомним, все пять голов лондонцев в матче с "волками" забили молодые исполнители – хет-трик Абрахама и мячи Томори и Маунта.