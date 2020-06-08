Лемпард та Чех вмовили Вернера на перехід в Челсі, – The Telegraph

Колишні одноклубники Френк Лемпард та Петр Чех разом роблять серйозні кроки у перебудові Челсі.

Лемпард і Чех ще в лютому здійснили візит до Німеччини, зустрілися з Вернером, його сім'єю і агентом і переконали форварда продовжити кар'єру в Челсі, інформує The Telegraph.

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Ключову роль в переговорах зіграв Чех, який ідеально розмовляє німецькою мовою, налагодив контакти з оточенням гравця і допоміг з перекладом. Цікаво, що за подібною схемою було організовано трансфер Зієша до Челсі.

До слова, у поточному сезоні Бундесліги Вернер провів 30 поєдинків, в яких забив 25 голів і віддав 8 результативних передач. Угода німця з РБ Лейпциг закінчується 30 червня 2023 року. Потенційним покупцям доведеться активувати клаусулу, яка становить майже 60 млн євро.

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