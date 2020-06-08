Лэмпард и Чех уговорили Вернера на переход в Челси, – The Telegraph

Бывшие одноклубники Фрэнк Лэмпард и Петр Чех вместе делают серьезные шаги в перестройке Челси.

Лэмпард и Чех еще в феврале совершили визит в Германию, встретились с Вернером, его семьей и агентом и убедили форварда продолжить карьеру в Челси, сообщает The Telegraph.

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Ключевую роль в переговорах сыграл Чех, который идеально говорит по-немецки, наладил контакты с окружением игрока и помог с переводом. Интересно, что по подобной схеме был организован трансфер Зиеша в Челси.

К слову, в текущем сезоне Бундеслиги Вернер провел 30 поединков, в которых забил 25 голов и отдал 8 результативных передач. Соглашение немца с РБ Лейпциг заканчивается 30 июня 2023 года. Потенциальным покупателям придется активировать клаусулу, которая составляет почти 60 млн евро.

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