Підопічні Артети вирішили усі питання ще до перерви. Едегор відзначився двома голами-близнюками – передачі Джаки з лівого флангу і чітке завершення капітана Арсенала. До розгромного рахунок довів Габі Жезус.

Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар

У другій половині "каноніри" безтурботно марнували моменти і дозволили Мадуеке відквитати один м'яч. Олександр Зінченко полінувався бігти за вінгером Челсі. Українська дуель тривала близько 2 хвилин – Мудрик вийшов, але земляка дуже швидко зняли. Перемога дозволила Арсеналу бодай тимчасово вийти на першу сходинку, а Челсі терпить поразку у четвертому турі АПЛ поспіль.