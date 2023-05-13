"У першому таймі ми були занадто повільними. Ми очікували загрози від контратак та стандартних положень Ноттінгема. Однак, не впоралися з ритмом.

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Другий тайм був за нами, ми контролювали гру, покращили володіння, але в першому ми були недостатньо динамічними на останніх 30-метрах. Ми розчаровані тим, що не розпочали перший тайм так, як почали другу половину гри. Можливо те, що я сказав гравцям по перерві, було сильнішим, ніж мої слова перед матчем. Ми повинні взяти на себе відповідальність за свої власні дії як команда. На жаль, ми не змогли створити проблем супернику у першому таймі.

Стерлінг забив чудові голи. Я дуже радий за нього, тому що це дійсно потрібно гравцям найвищого класу. Він був ефективним біля воріт суперника. Є багато речей, над якими потрібно працювати для клубу в довгостроковій перспективі. Деякі гравці продовжують розвиватися", – цитує наставника "синіх" BBC.

Челсі посідає наразі 11 місце, маючи у своєму активі 43 бали. В наступному турі команда Лемпарда зіграє проти Манчестер Сіті. Поєдинок заплановано на 21 травня.

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