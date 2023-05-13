"В первом тайме мы были слишком медленными. Мы ожидали угрозы от контратак и стандартных положений Ноттингема. Однако, не справились с ритмом.

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Второй тайм последовал за нами, мы контролировали игру, улучшили владение, но в первом мы были недостаточно динамичными на последних 30-метрах. Мы разочарованы тем, что не начали первый тайм, как начали вторую половину игры. Возможно то, что я сказал игрокам после перерыва, было сильнее моих слов перед матчем. Мы должны взять на себя ответственность за свои действия как команда. К сожалению, мы не смогли создать проблемы сопернику в первом тайме.

Стерлинг забил отличные голы. Я очень рад за него, потому что это действительно нужно игрокам высшего класса. Он был эффективным у ворот соперника. Есть много вещей, над которыми нужно работать для клуба в долгосрочной перспективе. Некоторые игроки продолжают развиваться", – цитирует наставника "синих" BBC.

Челси занимает 11 место, имея в своем активе 43 балла. В следующем туре команда Лэмпарда сыграет против Манчестер Сити. Поединок запланирован на 21 мая.

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