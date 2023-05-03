"Недостатньо хороший перший тайм, це підтверджує результат. Набагато краща друга половина, але недостатньо хороший перший.

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У першому таймі проти Челсі було приємно грати в усіх можливих аспектах. У другій половині ми більше виглядали як команда та створювали небезпеку попереду. Це важко, тому що хочеться вигравати матчі. Але це наша робота, тож працюватимемо над цим", – наводить слова Лемпарда Daily Mail.

Зауважимо, що Арсенал без проблем переміг Челсі (3:1) та піднявся на перше місце. "Сині" ж залишились дванадцятими з 39 очками в активі.

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