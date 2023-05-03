"Недостаточно хороший первый тайм, это подтверждает результат. Гораздо лучше вторая половина, но недостаточно хорошая первая.

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В первом тайме против Челси было приятно играть во всех возможных аспектах. Во второй половине мы больше выглядели как команда и создавали опасность впереди. Это трудно, потому что хочется выигрывать матчи. Но это наша работа, поэтому будем работать над этим", – приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

Заметим, что Арсенал без проблем победил Челси (3:1) и поднялся на первое место. "Синие" же остались двенадцатыми с 39 очками в активе.

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