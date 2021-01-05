Лондонці вже сформували список з 4 тренерів для потенційної заміни Френка Лемпарда, повідомляє Independent. До нього потрапили Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон), Брендан Роджерс (Лестер), звільнений з ПСЖ Томас Тухель і Массіміліано Аллегрі, який сидить без роботи з літа 2019 року.

Лемпард: Становище Челсі в таблиці АПЛ не здається плачевним

Керівництво Челсі стурбоване результатами команди в останніх матчах. "Сині" за 6 попередніх турів здобули всього одну перемогу і звалилися на дев'яту сходинку АПЛ. Лемпард все ж отримає час на виправлення ситуації, але терпіння боса клубу Романа Абрамовіча не вічне.

Додамо, що раніше кандидатом на тренерське крісло Челсі називали і керманича збірної України Андрія Шевченка.

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто