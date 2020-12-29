"Легше дивитись піратські трансляції, ніж платити 3 євро на місяць", – Вацко про відсутність маркетингу в УПЛ

Відомий український журналіст і коментатор Віктор Вацко пояснив, чому в українському футболі не працюють маркетингові правила.

"В Шахтарі він є, у Карпат хороша маркетингова служба. Це мабуть єдине, що з хорошого залишилось у цьому клубі. З чого складаються прибутки в футболі? Основа – прибутки від телебачення. В нас які прибутки? Не дуже. Далі – квитки. А в нас дешевше безкоштовно пускати людей. Маркетингова діяльність також не працює – футболки, сувенірку, хот-доги на стадіоні купують не дуже – дорого. Жоден з цих чинників не працює.

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Клуби або не вміють, або не вмотивовані цим займатися, бо не бачать сенсу. Бо витрачені зусилля не отримають адекватної віддачі. Не можу стверджувати напевне, але так мені здається. От я питаю в Суркіса, чому нема спонсора на футболці. А він відповідає: "Тому що дають копійки. А нащо мені ті копійки?". Не можна сказати категорично, що це провина клубів. Це данність нашого існування.

Давай візьмемо такий момент, як платне телебачення. Я влітку придбав піврічну підписку на футбольний пакет oll.tv. Заплатив щось близько 400 гривень. 15 євро за півроку футбольного контенту – це копійки. Але більшість не погоджується і на це. Ми ж самі дивимося піратські стріми на халяву. А потім стібемось, що права на телетрансляції нашого чемпіонату коштують найдешевше в Європі.

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Ми ж не думаємо, що каналу "Футбол", щоб купити трансляцію на права чемпіонатів і єврокубкових турнірів, чи матчів збірних, потрібно заплатити гроші. Ліга чемпіонів коштує умовно 10 мільйонів євро. Це лише один турнір. А футбольний телевізійний пакет на місяць коштує 3 євро. У нього входять кілька турнірів. І люди не хочуть за це платити. Легше дивитись піратські трансляції чи підключити крадені пакети "Матч ТВ".

Одна з найбільших проблем, на мій погляд, – у каналів "Футбол" навіть близько немає конкурентів. Конкуренція породжує якість, а ніхто не наважується влізти в наш телевізійний ринок. Сюди не заходить ні один нормальний європейський мовник. Не в останню чергу тому, що у нас піратська країна. Для чого купувати легально, якщо можна вкрасти, не понісши за це покарання? Ось Megogo зайшло, купило всі чемпіонати, а що робити далі? Продали субліцензію "Футболам". Для чого ці канали Ахметову? Єдине пояснення для мене – він любить футбол більше, ніж свої гроші", – розповів Вацко в інтерв’ю виданню Tribuna.

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