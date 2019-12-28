Вацко: За час матчу Динамо – Шахтар стільки "напродаєшся", що Білл Гейтс позаздрить твоїм статкам

Відомий коментатор Віктор Вацко не зважає на звинувачення у прихильності до певних клубів чи агентів.

"За що Шаблій платить мені гроші? Це неправда абсолютно. Це сприйняття людей. Ми з Шаблієм у хороших стосунках. Так само, як у хороших стосунках і з багатьма іншими українськими футбольними агентами.

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Похвалив Динамо чи покритикував Шахтар – кажуть, продався Суркісу. Похвалив Шахтар чи покритикував Динамо – кажуть, продався Ахметову. За 90 хвилин трансляції матчу Динамо – Шахтар стільки "напродаєшся", що Білл Гейтс позаздрить твоїм статкам. Я до цього уже звик.

У мене хороші стосунки і з президентами клубів, директорами, тренерами. Ще раз повторю: грає футболіст класно, ти хвалиш його, грає погано, помиляється – ти його критикуєш. Незалежно від того, за який клуб він грає, чий він друг, чи якого агента він клієнт", – розповів Вацко в інтерв’ю виданню Tribuna.

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