"Не можна побудувати команду лише з гравців зі своєї академії, коли суперники шукають підсилення по всьому світу. У своєму віці хлопці можуть бути сильні, але коли вони вливаються в першу команду, то різниця стає очевидною.

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В таких умовах не вийде відразу ж добитися результату. Але, як досвідчений тренер, я прийняв ті умови, що є. І працюю з тими футболістами, які є у моєму розпорядженні. Легко домогтися результату, якщо ти можеш купити кого завгодно.

У Галатасараї я виграв з молоддю і орендованими футболістами. Тоді перед сезоном пішли 12 гравців. Те ж саме було у Бешикташі. І в Зеніті: ми лише на один бал відстали від зони Ліги чемпіонів, втративши багато очок через суддів. Але, тим не менш, ми зібрали непогану команду, яка показувала гарний футбол. Після мого відходу Зеніт купив багато дорогих гравців, виграв чемпіонат, але при мені такого не було", – сказав Луческу в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Нагадаємо, Мірча став чемпіоном Туреччини з Галатасараєм у сезоні 2001/02, а за рік привів до перемоги у національній першості вже Бешикташ.

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