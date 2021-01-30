"Нельзя построить команду только из игроков из своей академии, когда соперники ищут усиление по всему миру. В своем возрасте парни могут быть сильны, но когда они вливаются в первую команду, то разница становится очевидной.

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В таких условиях не получится сразу же добиться результата. Но, как опытный тренер, я принял те условия, что есть. И работаю с теми футболистами, которые имеются в моем распоряжении. Легко добиться результата, если ты можешь купить кого угодно.

В Галатасарае я выиграл с молодежью и арендованными футболистами. Тогда перед сезоном ушли 12 человек. То же самое было в Бешикташе. И в Зените: мы лишь на один балл отстали от зоны Лиги чемпионов, потеряв много очков из-за судей. Но тем не менее мы собрали неплохую команду, которая показывала красивый футбол. После моего ухода «Зенит» купил много дорогих игроков, выиграл чемпионат, но при мне такого не было", – сказал Луческу в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Напомним, Мирча стал чемпионом Турции с Галатасараем в сезоне 2001/02, а через год привел к победе в национальном первенстве уже Бешикташ.

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