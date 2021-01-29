"У підсумку все пішло добре – ми виграли Суперкубок, а потім подолали відбір до Ліги чемпіонів. Восени було важко, тому що через коронавірус у нас разом вилітала велика група досвідчених гравців. А ми, крім чемпіонату, грали ще з Ювентусом і Барселоною в Лізі чемпіонів. Ми відразу розуміли, що шансів обійти лідерів групи немає, і готувалися до матчів з Ференцварошем. Завдання виконали – вийшли в плей-офф Ліги Європи, де тепер зіграємо з дуже сильним Брюгге.

Динамо вирушило на другий збір до Туреччини – у складі Луческу є несподіванки

Не мені судити, чи є різниця між Динамо рік тому і нинішнім. Єдине, що можу сказати: досягнення результату не було моїм головним завданням, коли я прийшов у клуб. По-перше, потрібно було побудувати команду. По-друге, поставити гарний футбол, який подобався б глядачам. По-третє, довести молодих гравців до досить високого рівня, щоб вони спокійно могли грати в міжнародних матчах. І тільки потім – результат.

Відразу досягти результату неможливо. Для цього потрібна вибудувана команда, а для цього потрібен час. Команда добре навчена, з хорошими стосунками усередині колективу, з хорошою дисципліною. Рік тому Динамо поступилося Шахтарю 23-ма очками в чемпіонаті. Це забагато. Через відсутність суперництва страждає весь український футбол", – сказав Луческу в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори