"Русин прийшов до нас пізно – після підготовки. Він не грав у контрольних матчах. У нас була розмова, і я йому сказав: "Ти прийшов в хорошу польську команду. Не європейську, як Динамо чи Шахтар. Але в Польщі Легія – це найбільший клуб. У нас виступає найкращий форвард Екстракласи. У Томаша Пекхарта 21 гол в чемпіонаті. А ми граємо з одним форвардом. Тому Назарію треба працювати, щоб отримати свій шанс вийти на поле. А він, мабуть, думав, що буде грати в кожному матчі по 30-40 хвилин. Можливо, агент щось йому пообіцяв, чого я не знаю.

Ми хотіли, щоб він підтримував форму в дублі і був готовий на всі 90 хвилин. Але він сказав, що не хоче грати за другу команду. Це непрофесіонально. Ми ухвалили рішення відправити його в дубль на два тижні, щоб він подумав – хоче він грати за Легію чи ні. Зараз він тренується з резервом. Залишився ще тиждень, а потім ми проведемо розмову і вирішимо, що робити далі.

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Зараз важко сказати. У нас є ще шість матчів в чемпіонаті. Будемо говорити з футболістом і з Динамо, як вийти з цієї ситуації. Для нас це все також непросто. Ми взяли футболіста, а він не грає. Брат багато дурниць написав в Instagram. Шкода, що це все читали вболівальники. Такі дії точно не допомагають футболістові. Але я не роблю з цього проблему. Коли він буде добре тренуватися і виконувати те, що ми від нього хочемо, то зможе грати. Його ситуація ще може змінитися.

Я нічого поганого про нього сказати не можу. Розумію, що він – молодий футболіст і зробив багато помилок. Це нормально. Просто він повинен розуміти, куди прийшов і просто так ніхто йому нічого не дасть", – заявив Міхнєвіч у коментарі Tribuna.

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