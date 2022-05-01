Польша, Экстракляса, 31-й тур

Сталь Мелець – Легия – 2:1

Голы: Гетингер, 5, Кашперкевич, 34 – Вшолек, 30

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Действующий чемпион Польши продолжил свою продолжительную безвыигрышную серию. На этот раз обидчиком Легии стала Сталь из Мелеца. Хозяева вышли вперед уже в начале матча. В середине тайма варшавцы сравняли, однако через четыре минуты пропустили второй раз и не смогли хотя бы сравнять.

Особого внимания заслуживает первый мяч, забитый непосредственно с углового: Кристиан Гетингер закрутил сферу с корнера, мяч обошел защитников, коварно юркнул между ног капитана Легии Артура Енджейчика и влетел в дальний угол ворот.

Украинский полузащитник Легии Игорь Харатин вышел с первых минут и провел на поле весь матч. Наш соотечественник стал одним из лучших в своей команде, получив от статистического портала SofaScore отметку в 7 баллов. Больше заработал лишь автор забитого гола Павел Вшолек (7,2 балла). Еще один представитель УПЛ – словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич, защищающий цвета Легии на правах аренды, – вышел на замену на 63-й минуте.

Легия не знает вкуса побед уже в четырех матчах подряд и после 31-го тура опустилась в турнирной таблице на двенадцатую строчку.

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