Легия пропустила редкий гол с углового – Вербич и Харатин не спасли от поражения, украинец стал одним из лучших
Сухой лист увидели зрители в поединке 31 тура чемпионата Польши. Смотрите видео шедевра на "Футбол 24".
Польша, Экстракляса, 31-й тур
Сталь Мелець – Легия – 2:1
Голы: Гетингер, 5, Кашперкевич, 34 – Вшолек, 30
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Действующий чемпион Польши продолжил свою продолжительную безвыигрышную серию. На этот раз обидчиком Легии стала Сталь из Мелеца. Хозяева вышли вперед уже в начале матча. В середине тайма варшавцы сравняли, однако через четыре минуты пропустили второй раз и не смогли хотя бы сравнять.
Особого внимания заслуживает первый мяч, забитый непосредственно с углового: Кристиан Гетингер закрутил сферу с корнера, мяч обошел защитников, коварно юркнул между ног капитана Легии Артура Енджейчика и влетел в дальний угол ворот.
Украинский полузащитник Легии Игорь Харатин вышел с первых минут и провел на поле весь матч. Наш соотечественник стал одним из лучших в своей команде, получив от статистического портала SofaScore отметку в 7 баллов. Больше заработал лишь автор забитого гола Павел Вшолек (7,2 балла). Еще один представитель УПЛ – словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич, защищающий цвета Легии на правах аренды, – вышел на замену на 63-й минуте.
Легия не знает вкуса побед уже в четырех матчах подряд и после 31-го тура опустилась в турнирной таблице на двенадцатую строчку.
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