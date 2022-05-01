"Звичайно, я багато про це думаю, аналізую. Багато причин, про які я не хочу говорити. Я знаю, що можу набагато краще – забивати набагато більше голів.

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Подивимося, досить непростий сезон для клубу та для мене. Хочеться більшого, от і все. Я відчуваю, що можу бути результативнішим, і буду для цього докладати максимум зусиль", – сказав Яремчук у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, у поточному сезоні Роман провів за Бенфіку 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 9 голів та віддав 6 результативних передач. Команда українця дісталась 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і після 32-х турів йде у Прімейра-лізі третьою.

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