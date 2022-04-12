Легія приймає Динамо у першому благодійній грі заради підтримки України, яка постраждала від нашестя стада злодіїв, ґвалтівників і вбивць беззбройних, що чомусь величає себе армією Росії. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Востаннє команда Луческу проводила товариський поєдинок ще 21 лютого, за кілька днів до початку війни, оголошеної рашистськими злочинцями, які зірвали відновлення УПЛ 2021/22. Динамо перемогло тоді РФШ у вольовому стилі. Матч, як і онлайн-трансляція Легія – Динамо на "Футбол 24" в цій новині, стартує о 21:30 за київським часом. Відзначаємо дебютну появу в основі Беньяміна Вербіча, який на правах оренди перебрався до Варшави з Києва і другий тайм мав би зіграти за український клуб. Також капітаном Легії став ще один екс-динамівець Ігор Харатін, півзахисник збірної України. Вперше після важкої травми у стартовий склад потрапив екс-захисник Зорі Джоель Абу Ханна.

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Це 5 спаринг за історію протистояння звітних суперників. Кияни не виграли жодного з попередніх, програвши двічі. З цікавих моментів основи команди Луческу: повернення Попова у стартовий склад, Ванат як основний центрфорвард, Дубінчак ліворуч. Крім цього, Томаш Кендзьора, який перебрався в інший польський клуб (Лех), сьогодні в запасі й також може вийти на поле після перерви.

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Буяльський, Шапаренко – Циганков, Ванат, Антюх

Запасні: Бойко, Боль, Бурда, Вівчаренко, Шепелєв, Кендзьора, Кравченко, Бражко, Андрієвський, Гармаш, Кулач, Бєсєдін

W takim składzie rozpoczniemy #MeczOPokój



Kikolski – Skibicki, Hołownia, Abu Hanna, Mladenović – Kharatin, Celhaka – Kastrati, Muci, Verbić – Włodarczyk pic.twitter.com/e17W5FP7V3 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) April 12, 2022

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