Легионеры Ворсклы, Металлиста 1925 и Ингульца вернулись в Бразилию после нападения россиян на Украину
Из Украины продолжают выезжать иностранные футболисты из-за коварного наступления россиян на территорию нашей страны.
Вслед за легионерами Динамо и Шахтера из Украины выехали бразильские представители Металлиста 1925, Ворсклы и Ингульца, сообщает Facebook-страница харьковского клуба.
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Металлист 1925 сообщил, что Дерек, Фабинью и Марлисон вместе с Лукасом Рангелем (Ворскла) и Жоао Вильямом (Ингулец) уже прибыли в Бразилию.
Напомним, сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.
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