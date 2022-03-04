Из Украины продолжают выезжать иностранные футболисты из-за коварного наступления россиян на территорию нашей страны.

Вслед за легионерами Динамо и Шахтера из Украины выехали бразильские представители Металлиста 1925, Ворсклы и Ингульца, сообщает Facebook-страница харьковского клуба.

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Металлист 1925 сообщил, что Дерек, Фабинью и Марлисон вместе с Лукасом Рангелем (Ворскла) и Жоао Вильямом (Ингулец) уже прибыли в Бразилию.

Напомним, сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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