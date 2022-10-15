Фіналіст Ліги Європи 2014/15 був успішно прооперований у Німеччині, інформує офіційний сайт клубу.

Захисник СК Дніпро-1 став автором найкращого гола тижня у Лізі конференцій

Лучкевич поки залишиться під наглядом лікарів, після чого розпочнеться реабілітація. СК Дніпро-1 не називає термінів, але може йтися про 6-9 місяців. Ситуація 26-річного гравця надзвичайно сумна. Він щойно відновився від попередньої складної травми і дебютував у сезоні, вийшовши на заміну проти Вадуца. Через 4 хвилини Валерія довелося міняти – він сміливо пішов у підкат і невдало вивернув коліно. Йому діагностували розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Нагадаємо, наразі СК Дніпро-1 йде лідером УПЛ, а в Лізі конференцій зберігає другу сходинку групи і має хороші шанси вийти у плей-офф.

СК Дніпро-1 завдяки голу Довбика видряпав нелогічну перемогу над Вадуцем і наблизився до плей-офф Ліги конференцій