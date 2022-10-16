У неділю, 16 жовтня, львівський Рух прийматиме СК Дніпро-1. Стартовий свисток пролунає о 15-00. Команда Леоніда Кучука спробує зупинити дніпрян, які не лише очолюють таблицю, а й не пропустили жодного гола у чемпіонаті.

Поточна форма

СК Дніпро-1 на папері виглядає явним лідером протистояння. На внутрішній арені команді Олександра Кучера вдалося набрати просто шалений хід: 5 перемог, 14 забитих та жодного пропущеного.

І ні, справа зовсім не у вдалому календарі, адже дніпряни впевнено "винесли" Динамо та Зорю з рахунком 3:0. Також від СК Дніпро-1 вже постраждали Верес, Металіст 1925 та Львів. Про фарт говорити теж не доводиться, адже жодна з перемог не була мінімальною. Дніпряни ціляться на те, щоб перервати багаторічну гегемонію Динамо та Шахтаря у чемпіонаті України, і якщо їм вдасться зберегти такий шалений темп – їх мрія обов'язково здійсниться.

Parimatch Ukraine оцінює перемогу дніпрян коефіцієнтом 1,55. Шанс на перемогу Руху – 5,60, нічия дозволить помножити суму ризику на 4,40.

Що стосується Руху, то команда тримає курс на розвиток молоді та не збирається сидіти весь матч на своїй половині поля заради втримання результату. Тут право на помилку має навіть досвідчений Паньків, якість гри – пріоритетніша за результат. Тактичний геній Кучука дозволяє перебудовуватися по ходу гри та діяти у різних стилях.

Зрозуміло, що Руху бракує стабільності, а здобути очки подекуди заважають помилки у далеко не найскладніших ситуаціях. Втім, не варто очікувати, що для СК Дніпро-1 цей матч стане легкою прогулянкою – "жовто-чорні" здатні полоскотати нерви грандам та створити сенсацію, про що яскраво свідчить перемога над Зорею та двобій із Шахтарем. Знайти аргументи для Динамо Рух не зміг, але це лише збільшує шанси на кращу гру з дніпрянами.

На руку львів'янам буде грати й той факт, що єврокубкове протистояння з Вадуцом було для СК Дніпро-1 дуже виснажливим. Гол Довбика приніс команді перемогу лише наприкінці гри, в якій дніпряни віддали дуже багато сил. Повне відновлення за два дні – нереальне завдання, тож штабу Кучера доведеться вдаватися до ротацій. Якою б якісною не була лавка, збалансованість гравців, які грають постійно, зазвичай є визначальним фактором.

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Історія протистоянь

Шляхи команд перетиналися 5 разів: двічі в Першій лізі та тричі – у найвищому українському дивізіоні. Першолігові протистояння були повністю за дніпрянами, вони святкували вікторії 3:0 та 3:1.

У Прем'єр-лізі ситуація рівна, у команд по перемозі, один двобій закінчився нічиєю. Втім, Рух поки кращий за голами – 5:4. Щоправда, до матчу 16 жовтня команди вперше підходять не на рівних ролях: СК Дніпро-1 буде захищати свої чемпіонські амбіції, а Рух буде доводити спроможність брати очки з командами з верхньої частини турнірної таблиці.

Кадрова ситуація

Дискваліфікованих у складі жодної з команд немає. Поза грою у дніпрян травмовані Валерій Лучкевич та аргентинський новачок Еміліано Пуріта. Також варто очікувати, що Олександр Кучер може дати перепочинок для лідерів команди, які віддали багато сил у матчі Ліги конференцій.

Рух не лише підходить до матчу з лідером турнірної таблиці в оптимальному складі, а й отримав заряд мотивації від героїчного захисника "Азовсталі" Кшиштофа Мушака. Львів'яни готові дати бій, тож на глядачів буде чекати дуже цікавий поєдинок.