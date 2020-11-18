Команда Шевченка вирушить в аеропорт на окремих автобусах близько 11:30, щоб повернутись в Україну, інформує Футбол News.

Швейцарія – Україна: головний санлікар Люцерна пояснив скандальне рішення скасувати зустріч Ліги націй

Організацією перевезення займається Швейцарія. Деякі футболісти збірної, зокрема легіонери, вже почали покидати розташування команди та вирушають на литовище. Цікаво, що раніше УАФ заявили про готовність провести матч сьогодні, 18 листопада, якщо УЄФА надасть відповідний дозвіл.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, "синьо-жовтих" відправили на карантин, а УЄФА запропонував вітчизняній асоціації замінити збірну іншою командою.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка