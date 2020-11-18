"Немає ніяких сумнівів, що всі гравці збірної України дотримувалися правил безпеки. Але ми знаємо, що раніше в цій команді були випадки зараження, тому наполягали на повторному тестуванні. Якби результати були негативні, ми б дозволили проводити матч. Але, на жаль, такого не сталося.

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Дев'ять хворих за короткий період часу – це дуже багато, хоч протокол безпеки і був дотриманий. В першу чергу, це було зроблено для того, щоб уникнути поширення інфекції в команді і можливого зараження суперника. Запевняю вас, якби подібне сталося і зі збірною Швейцарії, ми б теж скасували цю зустріч", – сказав фахівець у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, "синьо-жовтих" відправили на карантин, а УЄФА запропонував вітчизняній асоціації замінити збірну іншою командою.

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