Легіонер Ворскли оголосив про свій відхід з полтавського клубу

Бразильський півзахисник "зелено-білих" Луїзао покидає фіналістів Кубка України у зв'язку з завершенням оренди.

"Дуже вдячний за хороший сезон, який ми мали. У цей період я відчував, що мені і моїй роботі довіряли. Було багато щасливих моментів. Були й не дуже, але всі вони внесли величезний вклад у мій професійний розвиток і, перш за все, в особисте життя. Я сподіваюся, що повернув час.

Ворскла – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Моя вічна шана і повага до того, як клуб, вболівальники і місто вітали мене – я ніколи цього не забуду. Я пишаюся тим, що міг працювати з такими здібними та відданими професіоналами. Я завжди буду підтримувати Ворсклу", – написав футболіст на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 22-річний бразилець приєднався до Ворскли у серпні 2019 року на правах оренди з Порту. У поточному сезоні провів за полтавський клуб 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив один гол.

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