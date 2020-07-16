Ворскла – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь в рамках поєдинку 31-го туру УПЛ здобув перемогу над Ворсклою. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ворскла відправила основний склад у відпустку, тому проти команди Олександра Бабича вийшов молодіжний склад. Однак саме полтавці забили першими, а згодом азовці ще й залишилися в меншості. Однак, гравцям Маріуполя вистачило досвіду, щоб здобути перемогу.

Маріуполь здобув вольову перемогу над молодіжним складом Ворскли – азовці офіційно вийшли у плей-офф УПЛ

Таким чином, Маріуполь набрав 36 очок, забронювавши за собою восьме місце та участь у плей-офф за єврокубки (у півфіналі зіграє проти Олександрії). Ворскла, маючи 28 залікових балів у активі, опустилася на десяту сходинку в турнірній таблиці.