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Ворскла – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

20:31 - Читать на русском
Ворскла – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Ворскла – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

 Маріуполь в рамках поєдинку 31-го туру УПЛ здобув перемогу над Ворсклою. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

46’ Євген Павлюк
90’ Артем Челядін
 
Данило Ігнатенко 51’
В'ячеслав Чурко 56’
Ігор Кирюханцев 85’
46’ Євген Павлюк
51’ Данило Ігнатенко
56’ В'ячеслав Чурко
85’ Ігор Кирюханцев
90’ Артем Челядін

Ворскла відправила основний склад у відпустку, тому проти команди Олександра Бабича вийшов молодіжний склад. Однак саме полтавці забили першими, а згодом азовці ще й залишилися в меншості. Однак, гравцям Маріуполя вистачило досвіду, щоб здобути перемогу.

Маріуполь здобув вольову перемогу над молодіжним складом Ворскли – азовці офіційно вийшли у плей-офф УПЛ

Таким чином, Маріуполь набрав 36 очок, забронювавши за собою восьме місце та участь у плей-офф за єврокубки (у півфіналі зіграє проти Олександрії). Ворскла, маючи 28 залікових балів у активі, опустилася на десяту сходинку в турнірній таблиці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Ворскла - Маріуполь Ворскла Ворскла Відеоновини
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