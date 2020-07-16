Маріуполь здобув вольову перемогу над молодіжним складом Ворскли – азовці офіційно вийшли у плей-офф УПЛ

Маріуполь в рамках поєдинку 31-го туру УПЛ здобув дуже непросту перемогу над молодіжним складом полтавської Ворскли.

Ворскла відправила основний склад у відпустку, хоча шанси на плей-офф за єврокубки в полтавців залишалися – в разі домашньої перемоги над Маріуполем до восьмого місця залишалося б одне очко. Полтавці банально поспішили, відправившись на моря ще до сенсаційної поразки азовців у минулому турі. Хай там як, а проти розлюченої команди Олександра Бабича вийшов молодіжний склад.

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Перша половина гри пройшла за переваги Маріуполя. Гості могли відкрити рахунок вже на 8-й хвилині, коли Корнієнко потужно пробив по центру з лінії штрафного – Ткаченко парирував, а добивання прийшлось у захисника. Далі "зелено-білі" трішки відвели гру від власних воріт, але в середині тайму азовці серйозно притиснули господарів. Так, на 24-й хвилині Кащук стріляв з меж воротарського прямо в Ткаченка, на 28-й метрів з десяти Олексій махнув повз м'яч, а на 31-й головою він пробив у ближній кут – знову врятував Ткаченко. З великими труднощами підопічні Віталія Косовського вирівняли матч. На перерву команди пішли за нулів на табло.

На старті другого тайму Ворскла несподівано шокувала Маріуполь. Вже за кілька секунд після поновлення гри Павлюк точним ударом головою замкнув подачу Челядіна з кутового – 0:1! Ще через п'ять хвилин господарі залишились у меншості через фол Ігнатенка, за який той побачив перед собою другу жовту. Втім, вже на 55-й хвилині полтавці помилилися в обороні, що вилилось у фол Дубка проти Топалова у власному штрафному. Арбітр Дмитро Кривушкін призначив пенальті, а Чурко впевнено його реалізував – 1:1!

Після такого крутого старту футболісти взяли паузу хвилин на двадцять, не створюючи нічого гідного уваги. Цікавіше стало в останній третині матчу, коли команди почали розмінюватись моентами: так, на 75-й Топалов пробивав з гострого кута повз ворота, а на 79-й Сємілєт скинув м'яч у руку Кирюханцеву в штрафному Маріуполя – мав бути пенальті, але арбітри проігнорували епізод. Азовці на 80-й огризнулися виходом Кулакова віч-на-віч з потужним ударом низом, але Ткаченко врятував Ворсклу. Зрештою, такий відкритий футбол на 86-й хвилині завершився комбінацією за участі Чурка, Топалова та Полегенько з фінальним прострілом у центр штрафний на Кирюханцева – 1:2! Потім ще й Челядін отримав другу жовту, зрівнявши склади, тож шансів на нічию у Ворскли вже не було. Маріуполь відсвяткував перемогу.

Таким чином, Маріуполь набрав 36 очок, забронювавши за собою восьме місце та участь у плей-офф за єврокубки. Ворскла, маючи 28 залікових балів у активі, опустилася на десяту сходинку в турнірній таблиці.

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