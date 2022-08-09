Нападник Ворскли Марлісон не приховує, що виїде з України при найменшій загрозі своїй безпеці. На заваді не стануть навіть серйозні гроші, які він отримує в полтавському клубі.

"Звичайно, ми повинні ставити здоров'я і безпеку понад усе. Але це найкращий контракт, який я підписав у своєму житті. Це можливість грати за один із найкращих клубів України, у якому дуже цінують футболістів.

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Вони платять іноземцям багато, особливо бразильцям. Порівняно з тим, що я отримував у Бразилії, зараз я заробляю в 5 разів більше. Зрозуміло, що перед поверненням в Україну я спілкувався з багатьма людьми і пояснював їм своє рішення. Вони були шоковані, адже думали, що мені не треба знову їхати туди.

Я знаю, що переживає країна, адже конфлікт ще не закінчився. Я б не приїхав сюди, щоб ризикувати своїм життям. Звичайно, трохи страшно, але я тут місяць, і досі не не бачив нічого, що могло б змусити мене хвилюватися.

Я залишив попередження керівникам Ворскли: якщо у нас будуть якісь новини про загрозу нападу тут, я замовлю таксі, проїду чотири кілометри до Словаччини (Ворскла базується в Ужгороді – прим. "Футбол 24"), перетну кордон і звідти візьму перший літак до Бразилії", – цитує Марлісона UOL.

Нагадаємо, за команду Віктора Скрипника 24-річний бразилець виступає на правах оренди з Фігейренсе, а до початку повномасштабної війни він грав за Металіст 1925. Наразі в активі Марлісона два офіційні матчі без результативних дій.

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