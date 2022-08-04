Полтавський колектив через повномасштабну війну Росії проти України змушений змінювати прописку як мінімум на сезон 2022/23.

Напередодні підопічні Віктора Скрипника розпочали закарпатський етап тренувальних зборів. Зокрема, у товариському поєдинку зійшлись із криворізьким Кривбасом.

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Саме Закарпаття стане домівкою для Ворскли на сезон 2022/23. "Зелені", які прагнули проводити свої домашні поєдинки у Полтаві, будуть грати на Минай-Арені поблизу Ужгорода. "Мріємо якнайшвидше повернутися до рідного міста", – наголосила пресслужба клубу.

Нагадаємо, нова кампанія УПЛ стартує 23 серпня. Наразі немає календаря, але було затверджено низку стадіонів і протокол безпеки для учасників матчів, який містить суворі вимоги щодо проведення поєдинків.

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