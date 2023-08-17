Португальский захисник Нельсон Маседо Монте, який грав за СК Дніпро-1, підписав контракт з іспанською Малагою. Про це пише клубна прес-служба.

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Футболіст успішно пройшов медогляд і підписав контракт з "анчоусами" на три роки – до літа 2026, попередньо розірвавши контракт з українським клубом.

Нагадаємо, попередній сезон футболіст провів у Португалії. Гравець виступав за ФК Шавеш, зігравши за португальську команду у 33 поєдинках.

Монте виступав за СК Дніпро-1, зігравши у 9 матчах та віддав 1 асист, а з березня по червень 2022 року був у складі Альмерії, проте не зіграв жодного поєдинку.

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