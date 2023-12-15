Палмейрас відмовив Шахтарю в продажу свого провідного нападника Кевіна за 10 мільйонів євро. Про це інформує Nosso Palestra. Згідно з джерелом, "гірники" були готові заплатити 7 млн євро відразу і 3 млн євро у вигляді бонусів.

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Повідомляється, що це вже не вперше, коли Шахтар проявляє інтерес до таланту Палмейраса. Бразильський клуб відкритий до переговорів щодо свого гравця, але планує виручити за нього близько 15 млн євро.

Нагадаємо, що тиждень тому Палмейрас став чемпіоном Бразилії.

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