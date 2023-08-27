Бразилія, 21 тур

Корінтіанс – Гояс – 1:1

Голи: Майкон, 82 – Гільєрме, 59 (пен)

Матч Корінтіансом та Гоясом запам'ятався великою кількістю моментів, втім, командам вдалося реалізувати лише два з них. Гості вийшли вперед на 59 хвилини завдяки пенальті, який вдало виконав Гільєрме. Рятувати свою команду від поразки довелося гравцю Шахтаря Майкону. Він не тільки забив, ай організував атаку, підхопивши м'яч біля центрального кола. Гол вийшов доволі курйозним. Від грудей Майкона круглий влучив у стійку, а вже потім опинився у воротах.

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Наразі Корінтіанс перебуває на 13 місці, маючи в своєму активі 25 очок. Гояс перебуває поряд з 24 балами. Нагадаємо, що Майкон виступає в Бразилії на правах оренди. Його чинна угода з Шахтарем розрахована до 31 грудня 2023 року.