Бразилия, 21 тур

Коринтианс – Гояс – 1:1

Голы: Майкон, 82 – Гильерме, 59 (пен)

Матч между Коринтиансом и Гоясом запомнился большим количеством моментов, впрочем, командам удалось реализовать лишь два из них. Гости вышли вперед на 59 минуте благодаря пенальти, который удачно исполнил Гильерме. Спасать свою команду от поражения пришлось игроку Шахтера Майкону. Он не только забил, но и организовал атаку, подхватив мяч возле центрального круга. Гол получился довольно курьезным. От груди Майкона мяч попал в штангу, а уже потом оказался в воротах.

Вербич забил первый гол в новом сезоне за Панатинаикос – экс-игрок Шахтера помог разгромить соперника

Сейчас Коринтианс находится на 13 месте, имея в своем активе 25 очков. Гояс находится рядом с 24 баллами. Напомним, что Майкон выступает в Бразилии на правах аренды. Его действующее соглашение с Шахтером рассчитано до 31 декабря 2023 года.