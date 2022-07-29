Ісмаїлі розірвав контракт з Шахтарем та перебуває у статусі вільного агента, повідомляє Revista Colorada з посиланням на журналіста Джереміаса Вернека. Офіційно цю інформацію не підтверджували.

Шахтар офіційно оголосив про підписання Михайліченка

Раніше повідомлялось, що "гірники" готові продати бразильця за 2-3 млн євро, а головним претендентом був бразильський Інтернасьйонал.

Зазначимо, що контракт Ісмаїлі з Шахтарем розрахований до літа 2023 року. Бразилець виступав за "гірників" з лютого 2013 року, загалом зіграв у 228 поєдинках, записавши до свого активу 16 голів та 42 асисти.

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