Защитник Шахтера Исмаили будто бы прекратил сотрудничество с донецким клубом.

Исмаили разорвал контракт с Шахтером и находится в статусе свободного агента, сообщает Revista Colorada со ссылкой на журналиста Джеремиаса Вернека. Официально эту информацию не подтверждали.

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Ранее сообщалось, что "горняки" готовы продать бразильца за 2-3 млн евро, а главным претендентом был бразильский Интернасьонал.

Отметим, что контракт Исмаили с Шахтером рассчитан до 2023 года. Бразилец выступал за "горняков" с февраля 2013 года, в общей сложности сыграл в 228 поединках, записав в свой актив 16 голов и 42 ассиста.

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