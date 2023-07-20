Бразилець потрапив у сферу інтересів Фенербахче, а агент Майкона вже вилетів до Стамбула, аби провести переговори, повідомляє Sambafoot з посиланням на ESPN.

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Йдеться не про оренду, а про повноцінний перехід. В такому випадку Шахтар зобов'язаний повідомити Корінтіанс про перехід, а бразильський клуб має право повторити пропозицію та претендувати на повноцінний викуп у пріоритетному порядку.

Нагадаємо, Майкон на контракті у Шахтарі з липня 2018-го. Його угода з "гірниками" чинна до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 6 млн євро. Щодо Фенербахче, то турецький клуб поїхав на турнір до Росії попри протест таких зірок як Едін Джеко.

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