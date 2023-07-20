Бразилец попал в сферу интересов Фенербахче, а агент Майкона уже вылетел в Стамбул, чтобы провести переговоры, сообщает Sambafoot со ссылкой на ESPN.

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Речь идет не об аренде, а о полноценном переходе. В таком случае Шахтер обязан уведомить Коринтианс о переходе, а бразильский клуб имеет право повторить предложение и претендовать на полноценный выкуп в приоритетном порядке.

Напомним, Майкон на контракте в Шахтере с июля 2018-го. Его соглашение с "горняками" действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро. Что касается Фенербахче, то турецкий клуб поехал на турнир в Россию несмотря на протест таких звезд как Эдин Джеко.

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