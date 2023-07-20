Динамо мінімально перемогло Аль-Хіляль у досить жорсткому, як для товариського, матчі. Киянам протистояли і такі зірки як Рубен Невеш та Каліду Кулібалі, що не завадило саме "біло-синім" перемогти саудівський клуб. Отримав ігровий час Крістіан Біловар, який зустрічається з донькою Ігоря Суркіса Яною.

А в Шахтарі розгортається скандал – після провальних двох матчів "гірників" (дві поразки з загальним рахунком 0:8) Судаков у соцмережах виклав відеоролик з переможними моментами команди з Ігорем Йовічевічем на чолі. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".