Полузащитник Металлиста Паулинью Бойя продолжит карьеру в Америке Минейру, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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25-летний левый вингер будет выступать за "кроликов" на правах аренды. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Напомним, Бойя – воспитанник Сан-Паулу. До перехода в Металлист успел поиграть за португальский Портимоненсе и бразильский Жувентуде. К харьковчанам присоединился в январе 2022 года за 1,6 млн евро. Принял участие в нескольких спаррингах, однако война не позволила бразильцу сыграть хотя бы одну официальную секунду за харьковчан. С марта 2022-го выступал в арендах за Америку Минейру и японский Киото Санга.

Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро (после возвращения из Японии подешевел сразу на полмиллиона).

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