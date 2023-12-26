Захисник Іван Дібанго відповів на декілька питань уболівальників Кривбаса, заявивши, що поки не думає про зміну громадянства.

– Чи погодився б ти прийняти українське громадянство, якби запропонували?

– Це складне питання, не можу зараз на нього відповісти. Мені подобається Україна, поважаю її, але зараз це складне питання для мене.

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– Що найбільше подобається в Україні?

– Я поки не знаю Україну дуже добре, але я в захваті від українців. Люди у Кривому Розі мені дуже подобаються, вони тут просто прекрасні.

– Як розпочиналась твоя карʼєра футболіста, і чому обрав саме футбол, а не іншу професію?

– Моя карʼєра розпочалась у Камеруні, в Першій лізі. Потім я переїхав до білорусі, і от зараз граю в Україні. Думаю, якби не футбол, я міг бути математиком. Мені подобалось навчатись, але зʼявилась можливість перебратись до Європи, щоб грати у футбол, тому зараз я – футболіст, – цитує Дібанго клубна прес-служба Кривбаса.

У поточному сезоні Дібанго провів 16 матчів за Кривбас, у яких встиг відзначитись голом та 4 результативними передачами. Transfermarkt оцінює 21-річного захисника у 500 тисяч євро.

На зимову перерву Кривбас пішов лідером УПЛ. Підопічні Юрія Вернидуба мають у своєму активі 34 бали після 17 зіграних матчів.

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