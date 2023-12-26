Защитник Иван Дибанго ответил на несколько вопросов болельщиков Кривбасса, заявив, что пока не думает о смене гражданства.

– Согласился бы ты принять украинское гражданство, если бы предложили?

– Это сложный вопрос, не могу сейчас на него ответить. Мне нравится Украина, уважаю ее, но сейчас это сложный вопрос для меня.

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– Что больше всего нравится в Украине?

– Я пока не знаю Украину очень хорошо, но я в восторге от украинцев. Люди в Кривом Роге мне очень нравятся, они просто прекрасны.

– Как начиналась твоя карьера футболиста и почему выбрал именно футбол, а не другую профессию?

– Моя карьера началась в Камеруне, в Первой лиге. Потом я переехал в Беларусь, и вот сейчас играю в Украине. Думаю, если бы не футбол, я мог быть математиком. Мне нравилось учиться, но появилась возможность перебраться в Европу, чтобы играть в футбол, поэтому сейчас я – футболист, – цитирует Дибанго клубная пресс-служба Кривбасса.

В текущем сезоне Дибанго провел 16 матчей за Кривбасс, в которых успел отличиться голом и 4 результативными передачами. Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 500 тысяч евро.

На зимний перерыв Кривбасс пошел лидером УПЛ. У подопечных Юрия Вернидуба в своем активе 34 балла после 17 сыгранных матчей.

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