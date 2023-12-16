На зимову перерву криворіжці пішли на першому місці турнірної таблиці, випереджаючи СК Дніпро-1 лише за додатковими показниками. Втім, Динамо і Шахтар маю незіграні матчі – якщо виграють їх усі, опиняться на вершині. Тож весною нас чекає запекла боротьба за чемпіонство.

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Кривбас планує вийти з відпустки 8 січня. Тиждень підопічні Юрія Вернидуба працюватимуть в Україні, після чого переберуться до Іспанії. Закордонний збір команди триватиме місяць, повідомляє Sport.ua.

На Піренеях Кривбас планує зіграти десять товариських матчів. Наразі відомі вже три суперники – Реал (Мурсія, Іспанія), Віборг (Данія), Пяст (Польща).

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