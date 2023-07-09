Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк наполягає на оренді як мінімум на один сезон.

Джастін Лонвейк наступного сезону не гратиме за Динамо, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Вінгер збірної України хоче покинути Динамо – бронзовий призер УПЛ може перейти в закордонний клуб

За інформацією джерела, агенти гравця звернулись до керівництва київського клубу з ініціативою спільного пошуку орендного варіанту.

23-річний нідерландець категорично не хоче повертатися в Україну через війну і неможливість гарантій безпеки. Правило ФІФА на Лонвейка не поширюється, адже гравець приєднався до Динамо вже після повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що інтерес до Джастіна проявляють два клуби з Ередивізі та чемпіонату Данії.

Нагадаємо, Лонвейк перебрався в Динамо з данського Віборга у вересні 2022 року і обійшовся киянам у 1,5 млн євро. Минулого сезону провів за команду Луческу 18 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Динамо забило 8 м'ячів у спарингу на зборах – Ярмоленко дебютував голом і асистами, Лєднєв створив два шедеври