На тренуванні Леха гравці зіграли на обмеженому просторі 3 на 3 з великими воротами. Під час цієї вправи Цітаішвілі продемонстрував не лише вміння залишати захисників у дурнях, але й забивати.

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Грузину вдавалось буквально все, що він хотів зробити – суперники не могли його зупинити. Враженим залишився і співвітчизник Гіо – Хвіча Кварацхелія. Зірка Наполі написав у коментарях: "Твій час".

Нагадаємо, контракт грузина з Лехом спливає 30 червня, після чого гравець має повернутися у київський клуб. До слова, у поточному сезоні він провів за поляків 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Останні два місяці Георгій перебував у глибокому запасі, часто взагалі не потрапляючи навіть у заявку.

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