Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі, який на правах оренди виступає за польський Лех, потрапив на етикетку Coca-Cola. Пляшкою зі своїм зображенням 22-річний вінгер похизувався у своєму Instagram.

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Нагадаємо, контракт грузина з Лехом спливає 30 червня, після чого гравець має повернутися у київський клуб. До слова, у поточному сезоні він провів за поляків 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Останні два місяці Георгій перебував у глибокому запасі, часто взагалі не потрапляючи навіть у заявку.

Співпраця Цітаішвілі з Динамо розрахована до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 800 тисяч євро.

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